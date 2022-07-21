زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب مقاطعة سمر الشرقية في الفلبين

أعلن المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن زلزالا بلغت شدته 6ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الخميس مقاطعة "سمر الشرقية" والمناطق المجاورة لها، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على بعد 18 كيلومترا جنوب غرب بلدة "هرناني"، وعلى عمق 28 كيلومترا.