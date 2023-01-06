موجة صقيع تهاجم موسكو ودرجات الحرارة تنخفض إلى ما دون 20 تحت الصفر

كشف كبير الخبراء بمركز الطقس /فوبوس/ ميخائيل ليوس أن ليلة الـ6 من يناير الجاري أصبحت الأبرد في موسكو منذ بداية الشتاء، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى 22,6 درجة تحت الصفر.