زلزال بقوة 41 درجة يضرب جنوب اليونان
آخر تحديث GMT11:19:25
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » بيئة عاجل

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب اليونان

العرب اليوم -

العرب اليوم - زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب اليونان

مقياس ريختر
أثينا ـ العرب اليوم

ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر مناطق "لاكونيا" و"ميسينيا" في "بيلوبونيز" جنوبي اليونان.

 

بيئة عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

زلزال بقوة 41 درجة يضرب جنوب اليونان زلزال بقوة 41 درجة يضرب جنوب اليونان



أخبار ذات صلة

GMT 07:46 2023 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة في الفلبين إلى 52 قتيلا و18 مفقودا
العرب اليوم - ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة في الفلبين إلى 52 قتيلا و18 مفقودا

GMT 07:09 2023 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب غربي أيسلندا
العرب اليوم - زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب غربي أيسلندا

GMT 07:04 2023 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا
العرب اليوم - زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا

GMT 05:28 2023 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

كاليفورنيا تتأهّب لمواجهة عاصفة مطرية عاتية و "وحشيّة"
العرب اليوم - كاليفورنيا تتأهّب لمواجهة عاصفة مطرية عاتية و "وحشيّة"

GMT 12:25 2023 الثلاثاء ,03 كانون الثاني / يناير

هزة أرضية بقوة 4.9 درجات تضرب محافظة إيواتي اليابانية
العرب اليوم - هزة أرضية بقوة 4.9 درجات تضرب محافظة إيواتي اليابانية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

جيسيكا عازار تجمع بين الأناقة والموضة خلال فترة حملها تجمع بين الأناقة والموضة خلال فترة حملها

القاهرة - العرب اليوم

حظيت إطلالات الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار باهتمام خاص خلال الأشهر القليلة الماضية بعد الإعلان عن حملها، حيث حققت المعادلة الصعبة بالجمع بين الأناقة والموضة خلال تلك الفترة، لذلك اعتمدت طوال تلك الأشهر الماضية إطلالات مميزة. فجاءت إطلالة جيسيكا عازار في أحدث ظهور مميزة بشكل خاص، حيث أظهرت علامات حملها بشكل لافت، لكنها أيضًا جمعت بين الأناقة والجاذبية في طلة واحدة، وذلك بفستان باللون الأسود من توقيع CLO بتصميم متناسق على القوام مع قصة أوف شولدر من أعلى لكن مزينة بطبقة كثيفة من الريش تحيط بالجزء العلوي بالكامل، في حين انسدلت التنورة بأسلوب طويل ضيق ناعم. اعتمدت جيسيكا عازار ستايل جذاب آخر كشف عن علامات حملها بشكل واضح وذلك بستايل فستان ضيق متناسق التصميم على القوام بالكامل، مع قصة مكشوفة عند الجزء العلوي، ولم تتضمن الإط...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:07 2023 الأحد ,01 كانون الثاني / يناير

شريهان تستقبل 2023 بإطلالة ساحرة ودعاء مؤثر
العرب اليوم - شريهان تستقبل 2023 بإطلالة ساحرة ودعاء مؤثر

GMT 08:50 2023 الإثنين ,02 كانون الثاني / يناير

أبرز الوجهات السياحية لقضاء شهر العسل
العرب اليوم - أبرز الوجهات السياحية لقضاء شهر العسل

GMT 08:56 2023 الإثنين ,02 كانون الثاني / يناير

ليلى علوي تكشف ديكورات منزلها لاستقبال رأس السنة
العرب اليوم - ليلى علوي تكشف ديكورات منزلها لاستقبال رأس السنة

GMT 11:48 2023 الإثنين ,02 كانون الثاني / يناير

الدبيبة يؤكد أن حكومته جاهزة لإجراء الانتخابات
العرب اليوم - الدبيبة يؤكد أن حكومته جاهزة لإجراء الانتخابات

GMT 13:19 2023 الثلاثاء ,03 كانون الثاني / يناير

محمد جهاد الشريدة أستاذ الإعلام في جامعة اليرموك في ذمّة الله
العرب اليوم - محمد جهاد الشريدة أستاذ الإعلام في جامعة اليرموك في ذمّة الله

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:17 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجدي 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الجدي 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 10:32 2022 السبت ,10 كانون الأول / ديسمبر

منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها إزاء زيادة مقاومة المضادات الحيوية
العرب اليوم - منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها إزاء زيادة مقاومة المضادات الحيوية

GMT 21:01 2021 السبت ,24 إبريل / نيسان

دراسة تؤكد أن الجرعات العالية من فيتامين D لا تفيد مصابي كورونا
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الجرعات العالية من فيتامين D لا تفيد مصابي كورونا

GMT 09:31 2017 الأحد ,07 أيار / مايو

بن بريك يطلق " لؤلؤة المكلا" بتكلفة ٢٠٠ مليون دولار
العرب اليوم - بن بريك يطلق " لؤلؤة المكلا" بتكلفة ٢٠٠ مليون دولار

GMT 04:48 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

صورة عملاقة لطفل فوق جدار تجسد مشكلة الهجرة
العرب اليوم - صورة عملاقة لطفل فوق جدار تجسد مشكلة الهجرة

GMT 01:39 2016 السبت ,22 تشرين الأول / أكتوبر

فواز الحساوي يؤكد سعيه لبيع نوتنغهام فوريست ومستعدّ للتخلي عن كلّ شي
العرب اليوم - فواز الحساوي يؤكد سعيه لبيع نوتنغهام فوريست ومستعدّ للتخلي عن كلّ شي

GMT 11:10 2017 الإثنين ,09 كانون الثاني / يناير

فوائد الدوم لتنظيم ضغط الدم المرتفع
العرب اليوم - فوائد الدوم لتنظيم ضغط الدم المرتفع

GMT 15:14 2020 السبت ,05 أيلول / سبتمبر

وفاة أحد ركائز تشكيلة المنتخب الوطني المغربي لحسن الريشي
العرب اليوم - وفاة أحد ركائز تشكيلة المنتخب الوطني المغربي لحسن الريشي

GMT 16:19 2019 السبت ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

عرض "رسائل العشاق" على مسرح ميامى
العرب اليوم - عرض "رسائل العشاق" على مسرح ميامى

GMT 06:24 2019 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

أدخلي الطراز الإسباني في ديكور منزلكِ
العرب اليوم - أدخلي الطراز الإسباني في ديكور منزلكِ

GMT 04:05 2019 السبت ,23 آذار/ مارس

سميرة سعيد تُؤكِّد شعورها بالقلق قبل طرح "سوبر مان"
العرب اليوم - سميرة سعيد تُؤكِّد شعورها بالقلق قبل طرح "سوبر مان"

GMT 05:17 2019 الخميس ,28 شباط / فبراير

ملك قورة تكشف سبب اعتذارها عن "فكرة بمليون جنيه"
العرب اليوم - ملك قورة تكشف سبب اعتذارها عن "فكرة بمليون جنيه"

GMT 17:12 2018 الإثنين ,10 كانون الأول / ديسمبر

مدرب الخليج سمير هلال في أزمة قبل مواجهة الشعلة
العرب اليوم - مدرب الخليج سمير هلال في أزمة قبل مواجهة الشعلة

GMT 21:27 2016 الخميس ,03 آذار/ مارس

اللون الفيروزي يضفي الجمال على ديكورات المنزل لموسم ربيع 2016
العرب اليوم - اللون الفيروزي يضفي الجمال على ديكورات المنزل لموسم ربيع 2016

GMT 03:17 2016 الخميس ,28 تموز / يوليو

خبير يكشف إدراج رائحة الفم كأكثر شيء يثني عن الخروج
العرب اليوم - خبير يكشف إدراج رائحة الفم كأكثر شيء يثني عن الخروج

GMT 01:58 2016 الخميس ,28 تموز / يوليو

باللسان أنت إنسان
العرب اليوم - باللسان أنت إنسان

GMT 13:44 2016 الخميس ,16 حزيران / يونيو

"الطلبة" العراقي يعلن تجديد التعاقد مع مصطفى الأمين
العرب اليوم - "الطلبة" العراقي يعلن تجديد التعاقد مع مصطفى الأمين

GMT 18:01 2015 الأحد ,16 آب / أغسطس

قائد حرس الحدود السعودي يجري مشاورات مع مسؤولين مصريين
العرب اليوم - قائد حرس الحدود السعودي يجري مشاورات مع مسؤولين مصريين

GMT 01:08 2015 الإثنين ,27 تموز / يوليو

النجمة جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلادها بثوب شفاف مثير
العرب اليوم - النجمة جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلادها بثوب شفاف مثير

GMT 10:15 2017 الثلاثاء ,11 تموز / يوليو

علي حسون نفي كل ما يتم تداوله حول سرقة أغنية ملحم زين
العرب اليوم - علي حسون نفي كل ما يتم تداوله حول سرقة أغنية ملحم زين

GMT 01:16 2016 الأحد ,18 كانون الأول / ديسمبر

نقص الأمطار يسبب أزمة غذائية في جنوب أفريقيا
العرب اليوم - نقص الأمطار يسبب أزمة غذائية في جنوب أفريقيا

GMT 23:36 2017 السبت ,26 آب / أغسطس

المحميد يشيد بجائزة الشيخ عيسى بن علي للمشروع التطوعيّ
العرب اليوم - المحميد يشيد بجائزة الشيخ عيسى بن علي للمشروع التطوعيّ
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab