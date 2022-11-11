«الإعصار نيكول» يتحرك عبر ولاية جورجيا الأميركية وتحذيرات من فيضانات مفاجئة

اجتاحت العاصفة الاستوائية "نيكول" ولاية "جورجيا" الأمريكية صباح اليوم الجمعة، بعدما أثارت الفوضى يوم أمس في ولاية فلوريدا أثناء مرورها بها كإعصار قبل أن تنخفض قوتها إلى عاصفة استوائية. وقال المركز الوطني للأعاصير في بيان، إن العاصفة نيكول قد تُثير ما يصل إلى 6 بوصات (15 سنتيمترا) من الأمطار فوق جبال بلو ريدج على مدار اليوم، بنحو ينذر باحتمالية حدوث فيضانات مفاجئة وحضرية مع هطول الأمطار في شرق وادي أوهايو ووسط المحيط الأطلسي ومنطقة نيو إنجلاند حتى صباح يوم غد السبت.