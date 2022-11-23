هزة أرضية بقوة 4.9 درجات تضرب جزر كرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر كرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، بأن الهزة وقعت على عمق 10.8 كيلومترات، فيما لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية /تسونامي/.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة.

جدير بالذكر أن جزر /كرماديك/ كثيرا ما تتعرض لزلازل قوية، كان آخرها في شهر أغسطس الماضي، وبلغت قوته 5.8 درجات.