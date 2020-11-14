زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب غرب إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 3ر5 درجات على مقياس ريختر، اليوم مدينة باندا اتشيه، عاصمة إقليم اتشيه، في أقصى غرب إندونيسيا، في حين لم تصدر السلطات تحذيرًا من إمكانية حدوث أمواج مد عالية (تسونامي) وأفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال وقع عند الساعة 33ر1 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على مسافة 30 كيلومترا شمال غربي باندا اتشيه، وعلى عمق عشرة كيلومترات. ولم ترد تقارير على الفور بشأن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.