زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر يهزّ إقليم أريكيبا جنوب غرب بيرو

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر إقليم أريكيبا الواقع جنوب غرب بيرو، اليوم الخميس.وبحسب المعهد الجيوفيزيائي في بيرو ، وقع مركز الزلزال على بعد 11 كيلومتراً من منطقة كويلكا الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 80 كيلومتراً.

كما ولم ترد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.