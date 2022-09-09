جوتيريش يصل باكستان ويناشد دول العالم تقديم المساعدات في أعقاب الفيضانات

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة، دول العالم لمساعدة باكستان فى أعقاب الفيضانات العارمة التى شهدتها مؤخرا وأسفرت عن مقتل مئات الأشخاص.