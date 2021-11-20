زلزال بقوة 4 درجات يضرب شمالي تركيا

ضرب زلزال بقوة تزيد على 4 درجات على مقياس ريختر، السبت، ولاية "طوقات" شمالي تركيا جاء ذلك بحسب بيان نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، عبر موقعها الإلكتروني، وأوضح البيان أن الزلزال وقع في تمام الساعة 10.02 بالتوقيت المحلي (07.02 بتوقيت جرينتش)، وبلغت قوته 4 درجات، ومركزه قضاء "نيصار" بالمدينة المذكورة ولم يصدر أي بيان بخصوص وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جرّاء الزلزال.