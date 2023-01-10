زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب منطقة قبالة إندونيسيا وتيمور الشرقية

ضرب زلزال بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر منطقة قبالة إندونيسيا وتيمور الشرقية، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل وإلحاق أضرار بعدة منازل