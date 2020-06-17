الأمطار الغزيرة والفيضانات خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة فى الصين

أعلنت السلطات الصينية اليوم، أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة المتواصلة على وسط وغرب البلاد أسفرت عن مقتل 13 شخصا وفقدان 11 اخرين بالإضافة الى تضرر نحو 2.5 مليون شخص وتدمير الاف المنازل.

وقالت وكالة انباء (شينخوا) أن نحو 1.38 مليون شخص تضرروا من الأمطار المستمرة في مقاطعة /هونان/ بوسط الصين ، وأدى إجمالي خمس نوبات من الأمطار الغزيرة التي بدأت يوم 29 مايو الماضي إلى إجلاء 53 ألف شخص، وانهيار 1605 منزل،و تدمير أكثر من 140 ألف هكتار من المحاصيل.

ووفقا للسلطات المحلية فقد تسببت الأمطار في حدوث فيضانات وكوارث جيولوجية أخرى في المقاطعة،ما أضطر السلطات الى ارسال 263 ألف شخص لأعمال الإنقاذ.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في (هونان) عودة موجة جديدة من الامطار الغزيرة بداية الاسبوع المقبل ، محذرة من وضع" قاتم" فيما يتعلق بالسيطرة على الفيضانات.

وفي مقاطعة قويتشو جنوب غربي البلاد، فقد تسببت الامطار الغزيرة في مقتل 13 شخصا، وتم الإبلاغ عن فقدان 11 شخصا آخرين كما تضرر 1.14 مليون شخص، واتلفت 49 ألف هكتار من المحاصيل.

وتواصل الأمطار فرض تحديات كبيرة لجهود الوقاية من الفيضانات، بعد ما ألحقت أضرارا في تسع مدن ومحافظات في المقاطعة، في أعلى مستوى للأمطار تشهده البلاد منذ عام 1961.