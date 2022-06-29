زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب جنوب غربي ألماتي في كازاخستان

ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر جنوب غربي ألماتي كبرى مدن كازاخستان اليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية، تم رصد مركز الزلزال في أراضي أفغانستان على بعد 867 كيلومترا جنوب غربي مدينة ألماتي.

ووقع الزلزال على عمق 35 كيلومترا في الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت ألماتي.