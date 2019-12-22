هزة أرضية قبالة السواحل السعودية على البحر الأحمر

رصد المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، وأكد المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أباالخيل، أن الهزة حدثت عند الساعة 1:49 صباح اليوم (الأحد) على عمق 15 كيلومترا تقريبا، وتبعد 20 كيلومترا عن الساحل، و65 كيلومترا جنوب غرب محايل عسير.