إعلان الطوارئ في إقليم رايازان الروسي بسبب الحرائق والدخان يغطي موسكو

تم إعلان حالة الطوارئ في إقليم رايازان الروسي على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة موسكو، بسبب انتشار حرائق الغابات.

ونقلت الوكالات الروسية عن المراقبة الجوية التابعة لوكالة الغابات قولها إن الحرائق غطت منطقة تبلغ مساحتها نحو 9 آلاف هكتار.