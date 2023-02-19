هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب مدينة الدقم على ساحل بحر العرب

قال مركز رصد الزلازل في سلطنة عمان، اليوم الأحد، إن هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضربت مدينة الدقم على ساحل بحر العرب.

وتتواصل الهزات الأرضية في مختلف دول العالم بعد كارثة الزلزال المدمر الذي هز سوريا وتركيا، فجر 6 فبراير الجاري، حيث بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.