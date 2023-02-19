زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب شمال شرق تايوان

أعلن مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان أن زلزالا بقوة 4.6 درجة هزّ، صباح اليوم الأحد، شمال شرق البلاد.

وذكرت صحيفة "تايوان نيوز" المحلية أن مركز الزلزال كان على بعد 13.8 كم من الغرب إلى الجنوب الغربي من مقاطعة "ييلان"، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال حتى الآن.