هزة أرضية تضرب مدينة الحسيمة المغربية
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هزة أرضية تضرب مدينة الحسيمة المغربية

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العرب اليوم - هزة أرضية تضرب مدينة الحسيمة المغربية

مقياس ريختر
الرباط - العرب اليوم

ضربت هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على سلم ريختر على بعد 35 كم من مدينة الحسيمة المغربية.وأفاد موقع " Euro-Med earthquakes" المتخصص في مراقبة الزلازل، بأن مركز الهزة، التي ضربت المنطقة في حدود الساعة 7.29 حدد في مضيق جبل طارق.

هذا وأعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء، أنه تم تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجات على مقياس ريختر، أمس الثلاثاء، بإقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في عرض إقليم الدريوش وقعت الساعة الرابعة زوالا و52 دقيقة و3 ثوان (توقيت غرينيتش).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الهزة سجلت على عمق 14 كم، عند التقاء خط العرض 35.507 درجة شمالا وخط الطول 3.580 درجة غربا.

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هزة أرضية تضرب مدينة الحسيمة المغربية هزة أرضية تضرب مدينة الحسيمة المغربية



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