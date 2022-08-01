زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب ولاية ألاسكا الأميركية

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب ولاية ألاسكا الأمريكية، اليوم الاثنين.وأظهرت بيانات الهيئة على موقعها الإلكتروني، أن الزلزال الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، كان على بعد 68 كم إلى الجنوب من جنوب غرب مدينة أكوتان، وعلى عمق 42.7 كيلومتر.

وذكرت الهيئة أنه ليس هناك احتمال لحدوث موجات مد عاتية "تسونامي" جراء الزلزال.