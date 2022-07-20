فرنسا تعلن حالة الطوارئ البرتقالية في 23 إقليما بسبب العواصف الرعدية وموجة الحر
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فرنسا تعلن حالة الطوارئ البرتقالية في 23 إقليما بسبب العواصف الرعدية وموجة الحر

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العرب اليوم - فرنسا تعلن حالة الطوارئ البرتقالية في 23 إقليما بسبب العواصف الرعدية وموجة الحر

موجة الحر
باريس ـ العرب اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن منطقة شمال شرق البلاد ستتعرض لعواصف رعدية شديدة بحلول نهاية اليوم الأربعاء، كما أعلنت حالة الطوارئ البرتقالية في 21 إقليما.

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم، أنه تم فرض حالة الطوارئ البرتقالية في 9 أقاليم بسبب العواصف، و14 إقليما بسبب موجة الحر التي لا تزال تجتاح جنوب شرق البلاد.

 

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فرنسا تعلن حالة الطوارئ البرتقالية في 23 إقليما بسبب العواصف الرعدية وموجة الحر فرنسا تعلن حالة الطوارئ البرتقالية في 23 إقليما بسبب العواصف الرعدية وموجة الحر



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