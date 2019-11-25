فقدان شخصين نتيجة عواصف رعد في اليونان
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فقدان شخصين نتيجة عواصف رعد في اليونان

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العرب اليوم - فقدان شخصين نتيجة عواصف رعد في اليونان

عواصف رعد في اليونان
أثينا - العرب اليوم


اجتاحت العواصف الرعدية غربي اليونان صباح الاثنين، وتسببت بفقدان شخصين بعد غرق قاربهما.


ووفقا لخفر السواحل اليوناني، فقد شخصان إثر غرق قاربهما خلال رسوه في ظل ظروف طقس سيئة.

وقال مسؤول في خفر السواحل اليوناني إن القارب، الذي يقل الشخصين المفقودين، غرق نتيجة الرياح القوية في ميناء بلدة انتريو.

ووفقا لوكالة رويترز، فقد اجتاحت عواصف رعدية غربي اليونان، يومي السبت والأحد، وتسببت بحدوث فيضانات، كما عطلت حركة النقل البحري.

وفي الأثناء، حثت هيئة الحماية المدنية اليونانية السلطات المحلية على البقاء في حالة تأهب في ظل توقعات بتحرك الطقس السيء إلى المناطق الشرقية من اليونان قبل أن تتحسن بحلول مساء الاثنين.

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فقدان شخصين نتيجة عواصف رعد في اليونان فقدان شخصين نتيجة عواصف رعد في اليونان



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