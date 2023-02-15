زلزال يضرب ولاية ألاسكا الأميركية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالاً، بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب اليوم ولاية ألاسكا الأمريكية، فيما لم تصدر تحذيرات عن احتمال وقوع موجات مد عاتية “تسونامي”.وأبان أن مركز الزلزال وقع على بعد 204 كيلومترات جنوب غرب مدينة “أداك”، وعلى عمق 38 كيلومترًا.ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار بشرية أو مادية من جراء الزلزال.