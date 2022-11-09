زلزال يضرب الساحل الأدرياتيكي في إيطاليا
آخر تحديث GMT11:22:43
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » بيئة عاجل

زلزال يضرب الساحل الأدرياتيكي في إيطاليا

العرب اليوم -

العرب اليوم - زلزال يضرب الساحل الأدرياتيكي في إيطاليا

مقياس ريختر
روما ـ العرب اليوم

وقع زلزال بقوة 5.7 درجة قبالة الساحل الأدرياتيكي في إيطاليا في ساعة مبكرة صباح الأربعاء.

وأفادت تقارير أولية بأن الزلزال لم يتسبب في أضرار جسيمة أو إصابات.

بيئة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

زلزال يضرب الساحل الأدرياتيكي في إيطاليا زلزال يضرب الساحل الأدرياتيكي في إيطاليا



أخبار ذات صلة

GMT 11:22 2022 الأربعاء ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال العاصمة اليابانية طوكيو
العرب اليوم - زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال العاصمة اليابانية طوكيو

GMT 04:10 2022 الأربعاء ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب النيبال ويودي بحياة 6 أشخاص وتصل ارتداداته إلى العاصمة الهندية
العرب اليوم - زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب النيبال ويودي بحياة 6 أشخاص وتصل ارتداداته إلى العاصمة الهندية

GMT 11:05 2022 الإثنين ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تحذر من فيضانات بسبب الأمطار
العرب اليوم - هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تحذر من فيضانات بسبب الأمطار

GMT 11:03 2022 الإثنين ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر يهزّ إقليم بدخشان في أفغانستان
العرب اليوم - زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر يهزّ إقليم بدخشان في أفغانستان

GMT 03:46 2022 السبت ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

قتلى من جرّاء انهيارات أرضية وفيضانات في فنزويلا
العرب اليوم - قتلى من جرّاء انهيارات أرضية وفيضانات في فنزويلا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

رحمة رياض تتألق في إطلالة ملائكية باللون الأبيض

بغداد - العرب اليوم

أطلت المطربة العراقية رحمة رياض على متابعيها في ظهور جديد بإطلالة بيضاء في أحدث ظهور، وخطف ظهور رحمة رياض بالأبيض الناصع أنظار جميع الحاضرين، وهو لوك اعتمدته في إطلالات أخرى سابقة، فالمطربة العراقية صاحبة الصوت الطربي المميز، أطلت على جمهورها ومتابعيها بإطلالة بيضاء من على مدرج خورفكان في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجاءت الطلة أنيقة ناعمة بالأبيض الناصع من توقيع Khaled & Marwan، بستايل بنطلون طويل واسع، نسقته مع بلوزة بنفس اللون، بتصميم مغلق عند الياقة مع أسلوب الأكمام الطويلة، وتميز تصميمها أيضًا بتطريزات مرصعة باللون الفضي عند منطقة العنق والصدر وحتى الأكتاف. رحمة رياض حالفها التوفيق في تنسيق إطلالتها البيضاء الأنيقة، حيث اختارت حذاء بكعب مرصع باللون الفضي اللامع، والتي جاءت متناسقة مع نفس الحبيبات ا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:30 2022 الثلاثاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

فساتين سهرة أنيقة وفاخرة من وحي دانييلا رحمة
العرب اليوم - فساتين سهرة أنيقة وفاخرة من وحي دانييلا رحمة

GMT 05:56 2022 الثلاثاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

أجمل المدن السياحية في أسبانيا المناسبة للعطلات الخريفية
العرب اليوم - أجمل المدن السياحية في أسبانيا المناسبة للعطلات الخريفية

GMT 06:04 2022 الخميس ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

نصائح في الديكور لغرف نوم الأطفال المشتركة
العرب اليوم - نصائح في الديكور لغرف نوم الأطفال المشتركة

GMT 18:00 2022 الثلاثاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

غوتيريش يعرب لمبعوث روسيا لشؤون المناخ عن تقديره للمساهمة الروسية بالمفاوضات الدولية
العرب اليوم - غوتيريش يعرب لمبعوث روسيا لشؤون المناخ عن تقديره للمساهمة الروسية بالمفاوضات الدولية

GMT 19:57 2022 الإثنين ,31 تشرين الأول / أكتوبر

اليمن تخاطب لبنان رسميًا لإغلاق قنوات الحوثي لنشرها أفكار متطرفة
العرب اليوم - اليمن تخاطب لبنان رسميًا لإغلاق قنوات الحوثي لنشرها أفكار متطرفة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:08 2022 الأربعاء ,29 حزيران / يونيو

دراسة تؤكد الصيام المتقطع قد يساهم في شفاء تلف الأعصاب
العرب اليوم - دراسة تؤكد الصيام المتقطع قد يساهم في شفاء تلف الأعصاب

GMT 20:44 2022 الثلاثاء ,21 حزيران / يونيو

فيفا يُمدد حق اللاعبين والمدربين الأجانب في تعليق عقودهم بروسيا وأوكرانيا
العرب اليوم - فيفا يُمدد حق اللاعبين والمدربين الأجانب في تعليق عقودهم بروسيا وأوكرانيا

GMT 03:27 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الحوت 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الحوت 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 08:36 2020 الجمعة ,12 حزيران / يونيو

كيفية التعامل مع الزوجة النرجسية للتخلّص من المشاكل النفسية في الأسرة
العرب اليوم - كيفية التعامل مع الزوجة النرجسية للتخلّص من المشاكل النفسية في الأسرة

GMT 17:27 2022 الإثنين ,19 أيلول / سبتمبر

دراسة تُحدّد مخاطر تناول الأطفال للمضادات الحيوية
العرب اليوم - دراسة تُحدّد مخاطر تناول الأطفال للمضادات الحيوية

GMT 21:53 2020 الأحد ,23 آب / أغسطس

احذر تناول "الكاراتيه" والمقرمشات يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم
العرب اليوم - احذر تناول "الكاراتيه" والمقرمشات يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم

GMT 14:41 2015 الأحد ,22 آذار/ مارس

تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل
العرب اليوم - تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل

GMT 05:56 2020 الجمعة ,21 آب / أغسطس

ماكرون يدعو لفرض عقوبات على منتهكي حظر توريد الأسلحة لليبيا
العرب اليوم - ماكرون يدعو لفرض عقوبات على منتهكي حظر توريد الأسلحة لليبيا

GMT 04:07 2017 الإثنين ,20 شباط / فبراير

مدينة لابلاند في السويد تعتبر أحد أشهر الوجهات السياحية في العالم
العرب اليوم - مدينة لابلاند في السويد تعتبر أحد أشهر الوجهات السياحية في العالم

GMT 19:56 2022 الخميس ,13 تشرين الأول / أكتوبر

دواء شائع لمرض السكري يُقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر
العرب اليوم - دواء شائع لمرض السكري يُقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر

GMT 03:54 2018 الجمعة ,07 كانون الأول / ديسمبر

دكتور نفسي يوضّح كيفية اكتشاف تعرض طفلك لجريمة "تحرش جنسي"
العرب اليوم - دكتور نفسي يوضّح كيفية اكتشاف تعرض طفلك لجريمة "تحرش جنسي"

GMT 16:39 2017 الخميس ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

تعيين هشام حطب رئيسًا للجنة الأولمبية بالتزكية
العرب اليوم - تعيين هشام حطب رئيسًا للجنة الأولمبية بالتزكية

GMT 16:31 2016 الجمعة ,21 تشرين الأول / أكتوبر

النادي "العربي" يعيش أزمة كبيرة بعد التعادل أمام "الصليبخات"
العرب اليوم - النادي "العربي" يعيش أزمة كبيرة بعد التعادل أمام "الصليبخات"

GMT 11:35 2017 الأربعاء ,24 أيار / مايو

"رواية العنف" لباسم صالح دراسة سوسيو نصية في الرواية العراقية ما بعد 2003
العرب اليوم - "رواية العنف" لباسم صالح دراسة سوسيو نصية في الرواية العراقية ما بعد 2003

GMT 11:03 2016 الإثنين ,19 كانون الأول / ديسمبر

النجمات يتألقن بالفخامة مع تصاميم "دولتشي آند غابانا"
العرب اليوم - النجمات يتألقن بالفخامة مع تصاميم "دولتشي آند غابانا"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab