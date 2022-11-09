زلزال يضرب الساحل الأدرياتيكي في إيطاليا

وقع زلزال بقوة 5.7 درجة قبالة الساحل الأدرياتيكي في إيطاليا في ساعة مبكرة صباح الأربعاء.

وأفادت تقارير أولية بأن الزلزال لم يتسبب في أضرار جسيمة أو إصابات.