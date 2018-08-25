ثوران بركان في بابوا غينيا الجديدة يتسب في فرار ألفي قروي

ثار بركان في جزيرة قبالة الساحل الشمالي لبابوا غينيا الجديدة صباح اليوم السبت، مما تسبب في فرار ألفي قروي من تدفق الحمم.

وأفاد مرصد البركان أن الثوران بدأ السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة) وقذف عمودًا من الرماد بارتفاع 15 كيلومترا فوق مستوى سطح البحر.

وقال المرصد في نشرة بيانات، إن الرماد انهمر بغزارة وكان ثقيلا لدرجة أن أشجارًا كسرت بفعل وزنه، مضيفًا أن "المناطق الأكثر تضررا هي بالياو وكولوجوما ويستخدم الناس أضواء الكشافات للتحرك في ظل صعوبة الرؤية بسبب الرماد".