ثوران بركان في بابوا غينيا الجديدة يتسب في فرار ألفي قروي

ثار بركان في جزيرة قبالة الساحل الشمالي لبابوا غينيا الجديدة صباح اليوم السبت، مما تسبب في فرار ألفي قروي من تدفق الحمم.
وأفاد مرصد البركان أن الثوران بدأ السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة) وقذف عمودًا من الرماد بارتفاع 15 كيلومترا فوق مستوى سطح البحر.
وقال المرصد في نشرة بيانات، إن الرماد انهمر بغزارة وكان ثقيلا لدرجة أن أشجارًا كسرت بفعل وزنه، مضيفًا أن "المناطق الأكثر تضررا هي بالياو وكولوجوما ويستخدم الناس أضواء الكشافات للتحرك في ظل صعوبة الرؤية بسبب الرماد".
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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