3 هزات أرضية قبالة جزيرة كامتشاتكا الروسية خلال ساعة فقط
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3 هزات أرضية قبالة جزيرة كامتشاتكا الروسية خلال ساعة فقط

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العرب اليوم - 3 هزات أرضية قبالة جزيرة كامتشاتكا الروسية خلال ساعة فقط

زلزال
موسكو - العرب اليوم

أعلن الفرع الإقليمى للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أن 3 هزات أرضية وقعت خلال ساعة واحدة فجر الثلاثاء قبالة الساحل الشرقى لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

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3 هزات أرضية قبالة جزيرة كامتشاتكا الروسية خلال ساعة فقط 3 هزات أرضية قبالة جزيرة كامتشاتكا الروسية خلال ساعة فقط



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