3 هزات أرضية قبالة جزيرة كامتشاتكا الروسية خلال ساعة فقط

أعلن الفرع الإقليمى للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أن 3 هزات أرضية وقعت خلال ساعة واحدة فجر الثلاثاء قبالة الساحل الشرقى لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.