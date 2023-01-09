زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب جزيرة كريت

أعلنت اليونان، اليوم الاثنين، أن زلزالا بلغت قوته الأولية 4.2 على مقياس ريختر، وقع قبالة جزيرة كريت الجنوبية منذ قليل، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات. ونقلت صحيفة (كاثميريني) اليونانية عن المعهد الجيوديناميكي التابع لمرصد العاصمة أثينا: إن الزلزال الذي وقع تحت سطح البحر وقع في الساعة 9.11 صباحًا بالتوقيت المحلي قبالة الساحل الشمالي للجزيرة، وكان مركز الزلزال على بعد 38 كيلومترا شمال غربي مدينة "نابولي" في منطقة "لاسيثي"، على عمق 14.4 كيلومتر.