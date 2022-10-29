مقتل 45 شخص بسبب العاصفة المدارية نالجي في الفلبين

تستعد العاصمة الفلبينية مانيلا والبلدات المجاورة اليوم السبت للعاصفة المدارية "نالجي" التي أودت بحياة 45 شخصا معظمهم لقوا حتفهم بسبب الانهيارات الأرضية في الأقاليم الجنوبية للفلبين وخفضت هيئة مكافحة الكوارث في الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا عدد القتلى إلى 45 من 72 بعد التحقق من التقارير الواردة من الموظفين الميدانيين، بما في ذلك عمال الإنقاذ الذين يبحثون عن 18 مفقودا وأثارت العاصفة المدارية رياحا بلغت سرعتها 130 كيلومترا في الساعة، وضربت اليابسة عدة مرات في شرق الفلبين اليوم السبت.