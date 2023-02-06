إيطاليا تخفض مستوى تحذير تسونامي بعد زلزال هز تركيا وسوريا
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إيطاليا تخفض مستوى تحذير تسونامي بعد زلزال هز تركيا وسوريا

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روما ـ العرب اليوم

إيطاليا تخفض مستوى تحذير تسونامي بعد زلزال هز تركيا وسوريا

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إيطاليا تخفض مستوى تحذير تسونامي بعد زلزال هز تركيا وسوريا إيطاليا تخفض مستوى تحذير تسونامي بعد زلزال هز تركيا وسوريا



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