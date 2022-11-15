زلزال بقوة 6,1 درجات قبالة اليابان ولا تحذير من تسونامي

رُصد زلزال بقوة 6,1 درجات قبالة وسط اليابان ليهزّ طوكيو وغيرها من المدن، وفق ما أفاد مسؤولون، إلا أنه لم يدفع السلطات لإصدار تحذير من تسونامي. وأفادت وكالة الأرصاد اليابانية بأن الزلزال وقع في عند الساعة 5,09 مساء (0809 بتوقيت غرينتش) قبالة محافظة ميه على عمق حوالى 350 كلم. من جهتها، أشارت إذاعة "ان اش كي" (NHK) العامة إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات