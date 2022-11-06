هزات أرضية بقوة 5.1 درجة قرب جزر الكوريل

قال مصدر في مركز الدراسات الجيوفيزيائية في ساخالين التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن هزات أرضية بقوة 5.1 درجة ضربت المنطقة الواقعة قرب جزر الكوريل اليوم الأحد.وأضاف المصدر: "تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.1 درجة في 6 نوفمبر الساعة 15.23 (7.23 بتوقيت موسكو)".

من جانبها قالت يلينا سيمينوف رئيسة محطة دراسة الزلازل "يوجنو ساخالينسك": "يقع مركز الزلزال على بعد 69 كيلومترا جنوب قرية مالوكوريلسكوي في جزيرة شيكوتان. وكانت بؤرة الزلزال على عمق 45 كيلومترا".ووفقا لها، شعر سكان منطقة يوجنو كوريل بهزات تصل قوتها إلى 3-4 درجات. ولم ترد بعد أية معلومات عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية.