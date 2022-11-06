هزات أرضية بقوة 51 درجة قرب جزر الكوريل
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هزات أرضية بقوة 5.1 درجة قرب جزر الكوريل

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العرب اليوم - هزات أرضية بقوة 5.1 درجة قرب جزر الكوريل

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موسكو - العرب اليوم

قال مصدر في مركز الدراسات الجيوفيزيائية في ساخالين التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن هزات أرضية بقوة 5.1 درجة ضربت المنطقة الواقعة قرب جزر الكوريل اليوم الأحد.وأضاف المصدر: "تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.1 درجة في 6 نوفمبر الساعة 15.23 (7.23 بتوقيت موسكو)".

من جانبها قالت يلينا سيمينوف رئيسة محطة دراسة الزلازل "يوجنو ساخالينسك": "يقع مركز الزلزال على بعد 69 كيلومترا جنوب قرية مالوكوريلسكوي في جزيرة شيكوتان. وكانت بؤرة الزلزال على عمق 45 كيلومترا".ووفقا لها، شعر سكان منطقة يوجنو كوريل بهزات تصل قوتها إلى 3-4 درجات. ولم ترد بعد أية معلومات عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية.

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هزات أرضية بقوة 51 درجة قرب جزر الكوريل هزات أرضية بقوة 51 درجة قرب جزر الكوريل



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