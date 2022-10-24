زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب الفلبين

ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة (دافاو ديل سور) جنوب الفلبين. وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 16 كيلومترًا من مدينة (دافاو) الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 254 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.