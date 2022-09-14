زلزال بقوة 3.6 درجة يضرب شمال تايلاند

أعلن مكتب الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها بمقاطعة "شيانج ماي" التايلاندية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 3.6 درجة في منطقة "فانج" بالمقاطعة الشمالية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.