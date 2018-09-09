هزة أرضية بقوة 4 درجات جنوب مدينة ظهران الجنوب بمسافة 70 كيلو مترًا

سجلت محطات الرصد بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية في تمام الساعة 07:29:10 صباح اليوم بتوقيت المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أباالخيل، أن الهزة التي تم رصدها بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر وتقع شمال غرب الأراضي اليمنية جنوب مدينة ظهران الجنوب بمسافة تبعد 70 كيلو متراً .

وبين أن بعض سكان المدن القريبة، شعرو بالهزة ولم تؤثر على أي من المناطق في جنوب المملكة ولله الحمد، مرجعاً سبب هذه الهزة لوجود صدوع منتشرة بالمنطقة.