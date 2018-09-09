هزة أرضية بقوة 4 درجات جنوب مدينة ظهران الجنوب بمسافة 70 كيلو مترًا

سجلت محطات الرصد بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية في تمام الساعة 07:29:10 صباح اليوم بتوقيت المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أباالخيل، أن الهزة التي تم رصدها بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر وتقع شمال غرب الأراضي اليمنية جنوب مدينة ظهران الجنوب بمسافة تبعد 70 كيلو متراً .
وبين أن بعض سكان المدن القريبة، شعرو بالهزة ولم تؤثر على أي من المناطق في جنوب المملكة ولله الحمد، مرجعاً سبب هذه الهزة لوجود صدوع منتشرة بالمنطقة.
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تشتهر المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأميركية باريس هيلتون، بجاذبيتها وأناقتها، فهي رمز للموضة ومعروفة بأزيائها الفاخرة، وظهرت بإطلالة مذهلة على منصة عرض أزياء "Disney Villains x The Blonds" خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الجمعة. بدت هيلتون البالغة من العمر 37 عاما، بإطلالة شرسة عندما كانت ترتدي أزياء مستوحاة من شخصية "رويلا درفيل" الشريرة الخيالية، والتي ظهرت في فيلم الأنيميشن "101 Dalmatians"، وكانت تتميز بشعرها المتزج باللونالبلاتينيوم والأسود معا ويتدفق على أحد كتفيها، وهو ما ظهرت به العارضة الأميركية خلال العرض. ارتدت هيلتون ثوبا فضيا مرصعًا بالترتر، مع حواف غير متساوية تتميز برباط من الشبك الأمامي وأحذية بربطة بيضاء وسوداء. وأكملت إطلالتها بقفازات دون أصابع، تتميز بزينة فضية ومكياج صاخب من الظل المعدني للعيون والرموش الطويلة وأحمر الشفاة القرمزي، وكانت تحمل جروا صغيرا تحت ذراعيها على المدرج، كجزء من العرض. أعلنت باريس
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