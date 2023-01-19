هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب شمال غربي الأرجنتين

ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر اليوم الخميس، محافظة خوخوي الواقعة شمال غربي الأرجنتين. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن الهزة وقعت على بعد 145 كيلومترا جنوب شرقي منطقة سان سلفادور .