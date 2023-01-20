إجلاء نحو 500 شخص بعد اندلاع حريق جنوبي سيول

قامت السلطات الكورية الجنوبية بإجلاء حوالي 500 شخص من منازلهم، اليوم الجمعة، بعد اندلاع حريق في قرية كوريونغ، الواقعة جنوبي سيئول.

وأفادت وكالة "يونهاب"، صباح اليوم الجمعة، باندلاع حريق في قرية كوريونغ، الواقعة في منطقة كانغنام، آخر الأحياء الفقيرة المتبقية في العاصمة سيئول ودمر ما لا يقل عن 60 منزلا.