مصرع 3 أشخاص وفقدان آخر جراء الفيضانات في نيوزيلندا

أعلنت السلطات في نيوزلندا اليوم مصرع ثلاثة أشخاص جراء الفيضانات التي تجتاح مدينة "أوكلاند" بشمال البلاد.



وذكر "راديو نيوزلندا" أن شخصا لقي مصرعه جراء الانهيارات الأرضية فيما لقي شخصان مصرعهما بعدما جرفتهما الفيضانات، مضيفا أن شخصا لا زال في عداد المفقودين.



وفي السياق ذاته، ألغت السلطات مهرجان "لنواى" الموسيقي المقرر الإثنين المقبل في أوكلاند بسبب الهطول الغزير للأمطار وذلك عقب إلغاء عدد من العروض الموسيقية للسبب ذاته خلال الأيام الماضية.

يذكرأن، أدى زعيم حزب العمال كريس هيبكنز اليمين الدستورية رئيساً لوزراء نيوزيلندا، عقب استقالة رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، الأسبوع الماضى.