الطقس في مملكة البحرين حار خلال النهار

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس اليوم السبت في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حارا خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة احيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية، و الصغرى 29 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80 %، و الصغرى 20 %.