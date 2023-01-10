الطوارئ تمنح كاليفورنيا مساعدات لمواجهة آثار الفيضانات

الولاية تعرضت على مدار الأيام العشر الماضية، لسيول وفيضانات وانزلاقات بالتربة، وهو ما أدى لاتخاذ قرار بإعلان حالة الطوارئ فى الولاية.

وأضاف أن 120 ألف محل تجارى وشركة انقطع عنها التيار الكهربائى مع صباح اليوم، مشيرا إلى أن إعلان الطوارئ جاء بعدما عجزت الولاية بشكل كامل عن التعامل مع العواصف وآثارها المدمرة.