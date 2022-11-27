زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جنوب شرق مالوكو الإندونيسية

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر جنوب منطقة مالوكو بشرق إندونيسيا صباح اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء.

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن وكالة الأرصاد القول إنه لم يتم إصدار تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الزلزال الذي يقع مركزه على بعد حوالي 228 كم من جنوب منطقة مالوكو وكان على عمق 90 كم.

وعلى الرغم من عدم وجود تحذير من موجات المد ، حثت الوكالة السكان على البقاء في حالة تأهب لمواجهة توابع الزلزال.

وتهز الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من إندونيسيا حيث تقع البلاد على حزام المحيط الهادئ، المعروف أيضًا باسم حلقة النار، حيث تلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتتسبب في أنشطة بركانية وزلزالية متكررة .

وكان آخر زلزال مميت شهدته إندونيسيا، قد ضرب منطقة سيانجور بمقاطعة جاوة الغربية في 21 نوفمبر الجاري عندما بلغت قوته 5.6 درجة ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 318 شخصًا وجرح 7729 آخرين، وفقًا للوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث.

كما تسبب الزلزال في تدمير 2345 منزلاً وأجبر 73693 ساكنًا على اللجوء.