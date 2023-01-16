زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جنوب العاصمة اليابانية

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الغربي لجزر أوغاساوارا في المحيط الهادئ، جنوب العاصمة اليابانية طوكيو.وأفادت إدارة الأرصاد اليابانية اليوم، بأن الزلزال وقع على عمق 400 كيلومتر تحت سطح الأرض.ولم ترد إلى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.