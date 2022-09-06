زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا قوته 4.8 درجة وقع بالقرب من منطقة هندوكوش في أفغانستان اليوم الثلاثاء.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 86 كيلومترا على بعد 164 كيلومترا شرقي قندوز.