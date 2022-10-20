إيطاليا تحذر من اختفاء مدينة البندقية بنهاية القرن بسبب تغير المناخ

تسبب تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر في قلق عارم للسلطات الإيطالية وذلك مع تحذيرات باختفاء مدينة البندقية بحلول عام 2100، حسبما قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية.