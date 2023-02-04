هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر تضرب ديالي في العراق

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق اليوم السبت، تسجيل هزة أرضية بقوة 6ر4 درجة على مقياس ريختر في محافظة ديالي.

وذكرت الهيئة - في بيان لها، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه تم تسجيل الهزة الأرضية صباح اليوم على بعد 14 كم شمال شرق خانقين من محافظة ديالي، مؤكدة أن المواطنين في المحافظة قد شعروا بها.