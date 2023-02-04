هزة أرضية بقوة 46 درجة على مقياس ريختر تضرب ديالي في العراق
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هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر تضرب ديالي في العراق

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العرب اليوم - هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر تضرب ديالي في العراق

مقياس ريختر
بغداد - العرب اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق اليوم السبت، تسجيل هزة أرضية بقوة 6ر4 درجة على مقياس ريختر في محافظة ديالي.

وذكرت الهيئة - في بيان لها، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه تم تسجيل الهزة الأرضية صباح اليوم على بعد 14 كم شمال شرق خانقين من محافظة ديالي، مؤكدة أن المواطنين في المحافظة قد شعروا بها. 

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هزة أرضية بقوة 46 درجة على مقياس ريختر تضرب ديالي في العراق هزة أرضية بقوة 46 درجة على مقياس ريختر تضرب ديالي في العراق



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