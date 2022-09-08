ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال جنوب غرب الصين إلى 82 قتيلاً

ذكرت مصادرنا أنة لا يزال 35 شخصا في عداد المفقودين بعد الزلزال الذي يعد الأقوى الذي يضرب المنطقة منذ عام 2017. وقد تسبب الزلزال، الذي بلغت قوته6.8 درجة على مقياس ريختر، فى تدمير العديد من المباني وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية. وقد وقع الزلزال على بعد حوالي 43 كيلومترا جنوب شرقي مدينة (كانجدينج) في مقاطعة “سيتشوان” وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.