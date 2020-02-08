إعصار برياح مدمرة يتجه إلى سواحل أستراليا الغربية
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إعصار برياح مدمرة يتجه إلى سواحل أستراليا الغربية

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العرب اليوم - إعصار برياح مدمرة يتجه إلى سواحل أستراليا الغربية

إعصار برياح مدمرة
كانبرا - العرب اليوم

اجتاحت رياح مدمرة ولاية أستراليا الغربية، اليوم السبت، مع اقتراب وصول إعصار مداري، في الوقت الذي يواجه فيه معظم الساحل الشرقي، الذي يعاني من حرائق الغابات، تحذيرات من حدوث فيضانات.

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إعصار برياح مدمرة يتجه إلى سواحل أستراليا الغربية إعصار برياح مدمرة يتجه إلى سواحل أستراليا الغربية



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