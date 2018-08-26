مقتل شخصين في إيران بعد وقوع زلزال بقوة 6 درجات

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر غرب إيران، تسبب في مقتل شخصين على الأقل وإصابة 241 آخرين، اليوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن بلدة تازه آباد، التي تقع على الحدود مع العراق كانت الأكثر تضررًا، حيث تم تسجيل أكثر من 30 هزة ارتدادية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي بأن الزلزال وقع الساعة الثانية 43 دقيقة فجرًا بالتوقيت المحلي (2213 بتوقيت جرينتش) على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 26 كيلومترًا جنوب غرب مدينة جوانرود في محافظة كرمانشاه،

يذكر أن أكثر من 600 شخص لقوا حتفهم في زلزال وقع بنفس المنطقة في نوفمبر الماضي.