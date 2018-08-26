مقتل شخصين في إيران بعد وقوع زلزال بقوة 6 درجات

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر غرب إيران، تسبب في مقتل شخصين على الأقل وإصابة 241 آخرين، اليوم الأحد.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن بلدة تازه آباد، التي تقع على الحدود مع العراق كانت الأكثر تضررًا، حيث تم تسجيل أكثر من 30 هزة ارتدادية.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي بأن الزلزال وقع الساعة الثانية 43 دقيقة فجرًا بالتوقيت المحلي (2213 بتوقيت جرينتش) على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 26 كيلومترًا جنوب غرب مدينة جوانرود في محافظة كرمانشاه،
يذكر أن أكثر من 600 شخص لقوا حتفهم في زلزال وقع بنفس المنطقة في نوفمبر الماضي.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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