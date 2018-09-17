إعصار مانكوت يصل إلى أكثر أقاليم الصين كثافة سكانية
GMT 08:49 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرزلزال بقوة 4.7 درجة يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية
GMT 08:45 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرمقتل 4 أشخاص بسبب الإعصار "مانكوت" جنوبى الصين
GMT 08:43 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرالذعر يهيمن على سكان ولاية "نورث كارولينا" الأميركية بسبب "فلورنس"
GMT 08:41 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "مانكوت" في الفلبين إلى 65 قتيلًا
GMT 08:15 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرزلزال بقوة 5.6 درجات يضرب ولاية غرب أستراليا
جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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