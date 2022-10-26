ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار سيترانج فى بنغلاديش إلى 28 شخصا
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ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "سيترانج" فى بنغلاديش إلى 28 شخصا

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العرب اليوم - ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "سيترانج" فى بنغلاديش إلى 28 شخصا

إعصار"سيترانج"
دكا ـ العرب اليوم

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار"سيترانج" الذى ضرب بنجلاديش إلى 28 شخصا، وذلك عقب العثور على جثث أربعة أشخاص آخرين.

 

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ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار سيترانج فى بنغلاديش إلى 28 شخصا ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار سيترانج فى بنغلاديش إلى 28 شخصا



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