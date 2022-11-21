زلزال قوي في العاصمة الإندونيسية

أفادت مصادرنا بأن زلزالا وقع اليوم الاثنين في إندونيسيا تسبب باهتزاز مبان في العاصمة جاكارتا وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، "بلغت قوة الزلزال 5,6 درجة على مقياس ريختر ووقع بالقرب من بلدة سيانجور التي تبعد مسافة 100 كيلومتر عن جاكرتا".