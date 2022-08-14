عاصفة «ميري» تضرب السواحل اليابانية

أعلنت مصادر يابانية، إن عاصفة "ميري" الاستوائية ضربت السواحل اليابانية. وحذرت خدمة الأرصاد الجوية في البلاد من هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة وأمواج ضخمة على الساحل الياباني وانهيارات أرضية محتملة، وفيضان أنهار وغمر الأراضي المنخفضة.