إعصار مويفا يتجاوز جزر أوكيناوا اليابانية ويتحرك ببطء نحو الصين
آخر تحديث GMT09:56:13
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » بيئة عاجل

إعصار مويفا يتجاوز جزر أوكيناوا اليابانية ويتحرك ببطء نحو الصين

العرب اليوم -

العرب اليوم - إعصار مويفا يتجاوز جزر أوكيناوا اليابانية ويتحرك ببطء نحو الصين

إعصار "مويفا"
طوكيو - العرب اليوم

قالت هيئة الأرصاد الجوية في اليابان، اليوم الثلاثاء، إن إعصار "مويفا" القوي صاحبته رياح شديدة خلال الليلة .

بيئة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إعصار مويفا يتجاوز جزر أوكيناوا اليابانية ويتحرك ببطء نحو الصين إعصار مويفا يتجاوز جزر أوكيناوا اليابانية ويتحرك ببطء نحو الصين



أخبار ذات صلة

GMT 09:56 2022 الثلاثاء ,13 أيلول / سبتمبر

حرائق غابات جديدة تندلع فى جنوب فرنسا
العرب اليوم - حرائق غابات جديدة تندلع فى جنوب فرنسا

GMT 07:21 2022 الإثنين ,12 أيلول / سبتمبر

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال مقاطعة سيشوان الصينية إلى 93
العرب اليوم - ارتفاع حصيلة قتلى زلزال مقاطعة سيشوان الصينية إلى 93

GMT 03:46 2022 الإثنين ,12 أيلول / سبتمبر

حريق في كاليفورنيا يتمدد إلى جبال ومحاولات مستمرة لإخماده
العرب اليوم - حريق في كاليفورنيا يتمدد إلى جبال ومحاولات مستمرة لإخماده

GMT 14:20 2022 الأحد ,11 أيلول / سبتمبر

زلزال بقوة 6.1 درجة غربي جزيرة سومطرة في إندونيسيا
العرب اليوم - زلزال بقوة 6.1 درجة غربي جزيرة سومطرة في إندونيسيا

GMT 14:17 2022 الأحد ,11 أيلول / سبتمبر

زلزال بقوة 7.6 درجة يهز بابوا غينيا الجديدة
العرب اليوم - زلزال بقوة 7.6 درجة يهز بابوا غينيا الجديدة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:25 2022 السبت ,10 أيلول / سبتمبر

أبرز القطع التي ميزت إطلالات ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية
العرب اليوم - أبرز القطع التي ميزت إطلالات ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

GMT 13:58 2022 الخميس ,01 أيلول / سبتمبر

البندقية مدينة السحر لعشاق الهدوء والرومانسية
العرب اليوم - البندقية مدينة السحر لعشاق الهدوء والرومانسية

GMT 14:18 2022 الإثنين ,12 أيلول / سبتمبر

أفكار مُميَّزة لتصميم الحمّامات الفخّمة
العرب اليوم - أفكار مُميَّزة لتصميم الحمّامات الفخّمة

GMT 17:46 2022 الإثنين ,12 أيلول / سبتمبر

حميدتي يرحب بمشروع الدستور الانتقالي وسط قبول دولي كبير
العرب اليوم - حميدتي يرحب بمشروع الدستور الانتقالي وسط قبول دولي كبير

GMT 04:29 2022 الثلاثاء ,13 أيلول / سبتمبر

غالبية مساهمي "تويتر" يصوتون لصالح بيع الموقع لإيلون ماسك
العرب اليوم - غالبية مساهمي "تويتر" يصوتون لصالح بيع الموقع لإيلون ماسك

GMT 11:57 2022 الثلاثاء ,06 أيلول / سبتمبر

مايا دياب ونانسي عجرم تتألقّن بالأزرق الثلجي
العرب اليوم - مايا دياب ونانسي عجرم تتألقّن بالأزرق الثلجي

GMT 00:31 2022 الإثنين ,29 آب / أغسطس

الأردن يسعى لإدراج موقع أم الجمال على قائمة التراث العالمي
العرب اليوم - الأردن يسعى لإدراج موقع أم الجمال على قائمة التراث العالمي

GMT 10:39 2022 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

أبرز اتجاهات الموضة في ألوان جدران غرف نوم الأطفال
العرب اليوم - أبرز اتجاهات الموضة في ألوان جدران غرف نوم الأطفال

GMT 14:44 2022 الجمعة ,09 أيلول / سبتمبر

المنفي يلوح بالتدخل لإنتاج قاعدة دستورية للانتخابات الليبية
العرب اليوم - المنفي يلوح بالتدخل لإنتاج قاعدة دستورية للانتخابات الليبية

GMT 18:21 2022 الإثنين ,12 أيلول / سبتمبر

تعويضات المبلغين عن المخالفات تثير الجدل بانتهاك صفقة شراء تويتر
العرب اليوم - تعويضات المبلغين عن المخالفات تثير الجدل بانتهاك صفقة شراء تويتر

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 13:34 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

تعلن الأحداث الفلكية عن فترة مليئة بالمعاكسات والفوضى العارمة
العرب اليوم - تعلن الأحداث الفلكية عن فترة مليئة بالمعاكسات والفوضى العارمة

GMT 12:13 2022 الأحد ,07 آب / أغسطس

الإفراط في تناول الشاي الأخضر يؤثر على القلب
العرب اليوم - الإفراط في تناول الشاي الأخضر يؤثر على القلب

GMT 16:18 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

لا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن
العرب اليوم - لا تتردّد في التعبير عن رأيك الصريح مهما يكن الثمن

GMT 03:31 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

10 قصص صادمة داخل المدارس وتبادل مقاطع خارجة بين الطلاب وزواج عرفي
العرب اليوم - 10 قصص صادمة داخل المدارس وتبادل مقاطع خارجة بين الطلاب وزواج عرفي

GMT 09:53 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 12:20 2017 الثلاثاء ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

لماذا أنت هنا؟
العرب اليوم - لماذا أنت هنا؟

GMT 11:54 2022 الثلاثاء ,19 تموز / يوليو

تساقط الشعر والسمنة مؤشرات للإصابة بكوفيد طويل الأمد
العرب اليوم - تساقط الشعر والسمنة مؤشرات للإصابة بكوفيد طويل الأمد

GMT 01:47 2018 الإثنين ,13 آب / أغسطس

"تعليم شمال سيناء" تعلن تخفيض حد القبول في الثانوية العامة إلى 200 درجة
العرب اليوم - "تعليم شمال سيناء" تعلن تخفيض حد القبول في الثانوية العامة إلى 200 درجة

GMT 02:56 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبر

عادل حزيران يؤكّد أنّ تجميد 4 أعضاء من الاتحاد غير قانوني
العرب اليوم - عادل حزيران يؤكّد أنّ تجميد 4 أعضاء من الاتحاد غير قانوني

GMT 01:48 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

إيفانكا ترامب ترتدي فستانًا رمادي في استوديو فوكس
العرب اليوم - إيفانكا ترامب ترتدي فستانًا رمادي في استوديو فوكس

GMT 15:35 2019 الأربعاء ,27 آذار/ مارس

الصفاقسي يطالب بتقديم موعد مباراة الكأس و«شواط» آخر الوافدين
العرب اليوم - الصفاقسي يطالب بتقديم موعد مباراة الكأس و«شواط» آخر الوافدين

GMT 22:22 2019 الأحد ,24 آذار/ مارس

التعادل السلبي يخيم على مباراة غينيا وأفريقيا الوسطى في التصفيات الأفريقية
العرب اليوم - التعادل السلبي يخيم على مباراة غينيا وأفريقيا الوسطى في التصفيات الأفريقية

GMT 05:41 2019 السبت ,16 آذار/ مارس

أربعة نجوم تنبأت لهم سيدة الشاشة فاتن حمامة بالنجومية
العرب اليوم - أربعة نجوم تنبأت لهم سيدة الشاشة فاتن حمامة بالنجومية

GMT 10:59 2019 الخميس ,17 كانون الثاني / يناير

تصاميم مميزة لطاولات القهوة تمنح الشعور بالأناقة في غرف المعيشة
العرب اليوم - تصاميم مميزة لطاولات القهوة تمنح الشعور بالأناقة في غرف المعيشة

GMT 15:33 2019 الأحد ,06 تشرين الأول / أكتوبر

10 إشكاليات انتبهي إلها عند شراء قطع الأثاث والمفروشات الجديدة في منزلك
العرب اليوم - 10 إشكاليات انتبهي إلها عند شراء قطع الأثاث والمفروشات الجديدة في منزلك

GMT 03:32 2018 الخميس ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

ميس حمدان تتعرض للسرقة بعد أيام من حفلتها المثيرة للجدل
العرب اليوم - ميس حمدان تتعرض للسرقة بعد أيام من حفلتها المثيرة للجدل

GMT 03:44 2018 الأحد ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

مُصممة الأزياء زينب حمود ملهمة باللؤلؤ الُلوَّن
العرب اليوم - مُصممة الأزياء زينب حمود ملهمة باللؤلؤ الُلوَّن

GMT 05:34 2018 الأحد ,07 تشرين الأول / أكتوبر

منى تُوضِّح أكثر الأبراج رومانسية لاختيار شريكة حياتك
العرب اليوم - منى تُوضِّح أكثر الأبراج رومانسية لاختيار شريكة حياتك

GMT 16:39 2018 الجمعة ,29 حزيران / يونيو

النصر يفاوض لاعب نادي بالميراس البرازيلي الحالي غوستافو سكاربا
العرب اليوم - النصر يفاوض لاعب نادي بالميراس البرازيلي الحالي غوستافو سكاربا

GMT 10:05 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايو

الفاشينيستا الدانماركية zizi تجذب المحجبات بالأزياء العصرية
العرب اليوم - الفاشينيستا الدانماركية zizi تجذب المحجبات بالأزياء العصرية

GMT 13:33 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

الفنانة يسرا تنتهي من 60% من مشاهدها في " بني يوسف"
العرب اليوم - الفنانة يسرا تنتهي من 60% من مشاهدها في " بني يوسف"

GMT 06:06 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

جولة داخل معرض شانيل "Metiers d'Art" في هامبورغ
العرب اليوم - جولة داخل معرض شانيل "Metiers d'Art" في هامبورغ

GMT 11:07 2017 الأحد ,30 تموز / يوليو

موسى حجيج يشكر لاعبي العهد اللبناني على الأداء
العرب اليوم - موسى حجيج يشكر لاعبي العهد اللبناني على الأداء

GMT 03:57 2015 الجمعة ,25 أيلول / سبتمبر

اكتشاف بقايا سحلية عملاقة قاتلة عاشت في العصر الجليدي الأخير
العرب اليوم - اكتشاف بقايا سحلية عملاقة قاتلة عاشت في العصر الجليدي الأخير

GMT 11:56 2016 الأربعاء ,24 شباط / فبراير

منتجع "منوار النخيل" يحقق الرفاهية والخصوصيّة في مراكش
العرب اليوم - منتجع "منوار النخيل" يحقق الرفاهية والخصوصيّة في مراكش

GMT 03:15 2015 الإثنين ,27 تموز / يوليو

شاطئ السبيعات في الجزائر يتمتع بجو رائع و هواء نقي
العرب اليوم - شاطئ السبيعات في الجزائر يتمتع بجو رائع و هواء نقي

GMT 02:16 2020 الأحد ,13 كانون الأول / ديسمبر

طرق تنظيف الجينز
العرب اليوم - طرق تنظيف الجينز

GMT 22:57 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

روما يكتسح كلوج بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي
العرب اليوم - روما يكتسح كلوج بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab